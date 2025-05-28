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Водитель автобуса в Хабаровске сломал дверью ребро пассажиру-инвалиду

В Хабаровске водитель автобуса сломал ребро пассажиру-инвалиду
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Хабаровске водитель автобуса травмировал дверью пассажира-инвалида. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

«В полицию за помощью обратился житель микрорайона Красная речка, имеющий инвалидность. Со слов заявителя, при посадке в автобус водитель намеренно закрыл двери, что повлекло за собой причинение горожанину телесных повреждений», — отмечается в сообщении.

Полиция проводит проверку по факту инцидента, пострадавшему была оказана медпомощь.

Зажатый дверями пассажир получил перелом, уточняет издание dvnovosti.ru.

«Водитель, недовольный тем, что мужчина из-за своей первой группы инвалидности ездит бесплатно, закрыл двери раньше времени. Как итог — у горожанина перелом ребра», — отмечается в его публикации.

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