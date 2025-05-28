На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подрядчик бросил по дороге пять автобусов, подаренных Туве Москвой

В Туве возбудили уголовное дело из-за автобусов, брошенных при перевозке из Москвы
close
ГУ МВД России по Республике Тыва

Тувинская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере из-за хищения 2,7 млн рублей, выделенных на доставку в республику подаренных властями Москвы автобусов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В 2021 году московские власти передали в собственность столицы Тувы 40 автобусов ЛиАЗ. Для их доставки в Кызыл мэрия тувинской столицы заключила контракт с подрядчиком из Красноярска, который предоставил акты выполненных работ. Однако реально был перевезен только 31 автобус: четыре так и остались в Москве, а еще пять — в различных российских регионах (Владимирской, Кировской Челябинской, Омской областях и в Красноярском крае).

Оставшиеся в регионах автобусы были брошены в пути из-за поломок, уточняет Telegram-канал «Автобусы и вообще».

Ранее в Москве задержали моноколесника, который подрезал автомобили в потоке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами