Подрядчик бросил по дороге пять автобусов, подаренных Туве Москвой

В Туве возбудили уголовное дело из-за автобусов, брошенных при перевозке из Москвы

Тувинская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере из-за хищения 2,7 млн рублей, выделенных на доставку в республику подаренных властями Москвы автобусов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В 2021 году московские власти передали в собственность столицы Тувы 40 автобусов ЛиАЗ. Для их доставки в Кызыл мэрия тувинской столицы заключила контракт с подрядчиком из Красноярска, который предоставил акты выполненных работ. Однако реально был перевезен только 31 автобус: четыре так и остались в Москве, а еще пять — в различных российских регионах (Владимирской, Кировской Челябинской, Омской областях и в Красноярском крае).

Оставшиеся в регионах автобусы были брошены в пути из-за поломок, уточняет Telegram-канал «Автобусы и вообще».

Ранее в Москве задержали моноколесника, который подрезал автомобили в потоке.