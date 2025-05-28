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Кабина лесовоза раскололась пополам при ударе об отбойник под Владикавказом

В Северной Осетии кабина лесовоза раскололась пополам после удара об отбойник
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Telegram-канал Госавтоинспекция РСО-Алания

В Северной Осетии лесовоз перевернулся и упал на отбойник трассы «Чикола — Мацута — Коми-Арт», сообщается в Telegram-канале республиканской ГИБДД.

«Водитель автомашины МАЗ 1984 г.р., двигаясь со стороны с. Калух, по направлению с. Чикола, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде бетонных устройств, в ходе чего совершил опрокидывание», — отмечается в сообщении.

Водитель и пассажир МАЗа госпитализированы с травмами в местную больницу, затем их переправили для лечения во Владикавказ. На кадрах с места происшествия видно, что в результате удара о бетонный отбойник кабина грузовика оказалась расколота пополам. Бревна, которыми был нагружен лесовоз, вывалились в кювет. Прицеп машины остался на проезжей части.

Ранее в Хабаровском крае лесовоз опрокинулся на детей и попал на видео.

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