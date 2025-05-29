Две девочки умерли в результате ДТП в Подмосковье

МВД сообщило о гибели двух 13-летних девочек в результате ДТП в Воскресенске

Две тринадцатилетние девочки умерли в результате ДТП в подмосковном Воскресенске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Одной пассажирке, которой было 12 лет, удалось выжить. Она и водитель получили серьезные телесные повреждения и были доставлены в больницу.

«По предварительной информации, водитель, находясь за рулем автомобиля марки «Лада», не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — сообщили в полиции.

Инцидент произошел около 20:30 на трассе МБК — Кладьково — Берендино вблизи деревни Потаповское. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать обстоятельства этого ДТП.

До этого девочка на квадроцикле попала в ДТП и погибла.

Инцидент произошел недалеко от деревни Зимцы. По предварительной информации, девятилетняя девочка без разрешения взяла у взрослых квадроцикл и поехала кататься, но на поле не справилась с управлением.

В результате транспортное средство опрокинулось, ребенок получил серьезные травмы, спасти его не удалось.

Ранее в Ленобласти перевозившая девочку скорая помощь попала в ДТП.