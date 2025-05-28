На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кроссовер Jetour T1 готовят к выводу на российский рынок

Jetour сертифицирует для продажи в России кроссовер T1
close
Autohome.com.cn

Кроссовер Jetour T1 будет сертифицирован для российского рынка с двумя турбомоторами на выбор, сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на осведомленный источник.

«Знакомый с процессом сертификации источник «Китайских автомобилей» рассказал, что кроссовер Jetour T1 находится в процессе получения ОТТС для рынка России. Нам стало известно, что у Jetour T1 в России будут два варианта силовых установок», — отмечается в публикации.

Предполагается, что базовая версия этого кроссовера для российского рынка будет снабжена турбомотором 1.5, который в варианте для китайского рынка развивает 184 л.с. Привод у такой машины передний. Для полноприводного Т1 предусмотрен турбомотор 2.0 мощностью 254 л.с. На китайском рынке кроссоверы Т1 с этими моторами оборудуются семиступенчатым «роботом» и восьмиступенчатым «автоматом» соответственно.

Ранее стало известно, что россияне переплачивают за автомобили вдвое по сравнению с Белоруссией и Казахстаном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами