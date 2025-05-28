ДТП парализовало движение на Краснопресненской набережной в центре Москвы

В Москве на Краснопресненской набережной произошло ДТП, движение затруднено

На Краснопресненской набережной в центре Москвы произошло ДТП, которое осложнило дорожную обстановку. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На Краснопресненской набережной (в районе д. 8) произошло ДТП с участием двух автомобилей во второй и третьей полосах. На месте работают оперативные службы города», — отмечается в сообщении.

В Дептрансе указали, что в районе места аварии затруднено движение на протяжении 1,3 км и призвали водителей выбирать пути объезда.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 19:20 мск, крупная пробка начинается у разворота рядом с Центром международной торговли и заканчивается у Новоарбатского моста.

До этого в Москве на видео попал мотоциклист, который взлетел в воздух после столкновения с кроссовером Hyundai Santa Fe, свернувшим налево.

Ранее полицейские задержали моноколесника, который подрезал автомобили в Москве.