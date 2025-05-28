На видео попал моноколесник, который массово подрезал автомобили в Москве

В Москве за опасное вождение задержан моноколесник, подрезавший автомобили

В Москве полиция задержала мужчину, который ехал на моноколесе по проезжей части, создавая аварийные ситуации. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

«Находясь на оживленной дороге и управляя средством индивидуальной мобильности, мужчина неоднократно совершал перестроения перед движущимися автомобилями, создавая опасные условия для водителей», — отмечается в публикации.

Полицейские задержали 45-летнего нарушителя на Аргуновской улице. Его привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях РФ, предусматривающей наказание за нарушение ПДД велосипедистом, возчиком или иным лицом, участвующим в дорожном движении. Штраф по этой статье составляет 800 рублей.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что моноколесник движется на большой скорости по двум полосам проезжей части, подрезая едущие машины.

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