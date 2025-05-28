На видео попал мотоциклист, который совершил кульбит при ударе о Hyundai в Москве

В Москве мотоциклист от удара перелетел через Hyundai и попал на видео

На улице Дмитриевского в Москве мотоциклист вылетел из седла после столкновения с кроссовером Hyundai Santa Fe. Видеозапись момента аварии опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Авария произошла вечером 26 мая, ее снял автомобильный видеорегистратор. На кадрах видно, что кроссовер Hyundai поворачивал налево и пересек траекторию движения мотоцикла, который двигался прямо. В результате мотоцикл врезался в правое переднее колесо Hyundai Santa Fe.

Мотоциклиста при этом выбросило из седла и он, вращаясь, пролетел по воздуху. От мотоцикла также отвалился багажный кофр. Водитель Hyundai вышел из-за руля и сначала направился к поврежденному крылу своего автомобиля, а затем к пострадавшему. О состоянии мотоциклиста не сообщается.

Ранее на видео попал моноколесник, который подрезал автомобили в Москве и был задержан.