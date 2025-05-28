Туляки перевозили секс-кукол в Kia и попали на фото

В Туле сняли Kia с надувными женщинами, торчащими из окон

В Туле водитель перевозил секс-кукол в автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула. Жесть».

«Вот такие юмористы замечены на Зеленстрое или не юмористы», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент. На опубликованной фотографии видно, что надувных женщин перевозят в черном автомобиле Kia.

До этого сообщалось, что в Амурской области женщина в нижнем белье гуляла по проезжей части, поднимая руки.

«В Тынде лето официально наступило. Женщина в нижнем белье вышла на дорогу, поднимая руки к солнцу. Для более равномерного загара она кружилась в танце до упаду», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что женщина в нижнем белье идет по проезжей части, она поднимает руки, а когда к нарушительнице ПДД подъезжают автомобили, она отходит на обочину дороги, где начинает танцевать. На записи также видно, что амурчанку сопровождает черная собака.

Ранее на Урале женщина предложила создать группу из блондинок с самой большой грудью.