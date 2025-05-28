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Голый нижегородец подбросил деньги пахом на крыше автомобиля и попал на видео

В Нижнем Новгороде на видео попали обнажившиеся на крыше авто мужчины

В Нижнем Новгороде обнажившиеся мужчины танцевали на крышах автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Нижневолжская набережная снова оживает по ночам», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как полуголые мужчины танцуют с огнем на крыше автомобиля. На записи также заметно, как один из нижегородцев, оперевшись на крышу машины, пахом подкидывает купюры в воздух. Кроме того, обнажившиеся мужчины выполняют трюки на проезжей части.

До этого сообщалось, что в Амурской области женщина в нижнем белье гуляла по проезжей части, поднимая руки.

«В Тынде лето официально наступило. Женщина в нижнем белье вышла на дорогу, поднимая руки к солнцу. Для более равномерного загара она кружилась в танце до упаду», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что женщина в нижнем белье идет по проезжей части, она поднимает руки, а когда к нарушительнице ПДД подъезжают автомобили, она отходит на обочину дороги, где начинает танцевать. На записи также видно, что амурчанку сопровождает черная собака.

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