«Игра на грани жизни»: в Челябинске школьники бросались под автомобили и попали на видео

В Челябинске на видео попало, как школьники бросались под машины ради игры

В Челябинске школьники играли в опасную для жизни игру на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Опасная игра на грани жизни — школьники рискуют на дорогах. Вот кадры такой безумной игры на дороге в Челябинске. Благо водитель успел затормозить», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем происходящего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как один ребенок перебегает проезжую часть в неположенном месте, а другой – делает шаг навстречу приближающейся машине.

По информации канала, такая игра распространяется среди подростков.

До этого сообщалось, что в Самаре мужчина на Lada Granta ударил по BMW X7 в ходе дорожного конфликта. Видеорегистратор автомобиля BMW запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель Lada выходит из своей машины и начинает ударять по черной иномарке. На записи также видно, как в момент конфликта мужчина что-то кричит и садится обратно в Lada.

Ранее тюменец устроил стрельбу на проезжей части.