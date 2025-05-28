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В Самаре «агрессивный бородач» на Lada Granta побил BMW X7 и попал на видео

В Самаре на видео попало, как мужчина на Lada побил BMW в ходе дорожного спора

В Самаре мужчина на Lada Granta ударил по BMW X7 в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

«Еще один агрессивный бородач устроил дорожный конфликт в Самаре. 22.05.2025 на улице Стара Загора 27 в 16.55 между автомобилем «БМВ Х7» и «Лада Гранта», нужно видео сбоку, как гражданин на видео наносил удары по двери автомобиля», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля BMW запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель Lada выходит из своей машины и начинает ударять по черной иномарке. На записи также видно, как в момент конфликта мужчина что-то кричит и садится обратно в Lada.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде на Мещерском бульваре мужчина ножом порезал человека на проезжей части. На записи с уличной камеры видно, как мужчина ранит ножом нижегородца и уходит. На записи также заметно, как пострадавший бежит по проезжей части и держится за живот.

Ранее тюменец устроил стрельбу на проезжей части.

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