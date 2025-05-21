На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы пять причин плохой работы кондиционера в машине

«Авилон» перечислил пять причин плохой работы кондиционера в машине
close
Shutterstock

Главными причинами плохой работы кондиционера в машине являются утечка хладагента, повреждение конденсатора или выход из строя компрессора. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Со временем уплотнительные элементы, прокладки и соединения кондиционера теряют герметичность, особенно на автомобилях с большим пробегом. В результате система постепенно теряет хладагент, что сказывается на качестве охлаждения воздуха», — сказал эксперт.

Также, часто забивается грязью и пухом конденсатор. Это ухудшает теплообмен, приводит к перегреву и автоматическому отключению системы. Возможна коррозия, что иногда приводит к образованию трещин и дополнительным утечкам фреона.

Ключевой элемент системы кондиционирования — компрессор, выход которого из строя полностью парализует работу кондиционера. Причины поломки могут быть различными: естественный износ, загрязнение системы, утечка компрессорного масла или механические повреждения.

Не стоит забывать и о салонном фильтре. Грязный или забитый салонный фильтр ограничивает поток воздуха, снижает эффективность охлаждения и может вызвать неприятный запах в салоне, отметил специалист.

Испаритель — еще один уязвимый узел системы. Он может забиваться грязью, в нем развивается грибок и бактерии, что не только ухудшает охлаждение, но и провоцирует неприятный запах, подчеркнул специалист.

Ранее были названы поддельные автозапчасти, из-за которых сломается двигатель.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами