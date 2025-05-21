Названы пять причин плохой работы кондиционера в машине

Главными причинами плохой работы кондиционера в машине являются утечка хладагента, повреждение конденсатора или выход из строя компрессора. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

«Со временем уплотнительные элементы, прокладки и соединения кондиционера теряют герметичность, особенно на автомобилях с большим пробегом. В результате система постепенно теряет хладагент, что сказывается на качестве охлаждения воздуха», — сказал эксперт.

Также, часто забивается грязью и пухом конденсатор. Это ухудшает теплообмен, приводит к перегреву и автоматическому отключению системы. Возможна коррозия, что иногда приводит к образованию трещин и дополнительным утечкам фреона.

Ключевой элемент системы кондиционирования — компрессор, выход которого из строя полностью парализует работу кондиционера. Причины поломки могут быть различными: естественный износ, загрязнение системы, утечка компрессорного масла или механические повреждения.

Не стоит забывать и о салонном фильтре. Грязный или забитый салонный фильтр ограничивает поток воздуха, снижает эффективность охлаждения и может вызвать неприятный запах в салоне, отметил специалист.

Испаритель — еще один уязвимый узел системы. Он может забиваться грязью, в нем развивается грибок и бактерии, что не только ухудшает охлаждение, но и провоцирует неприятный запах, подчеркнул специалист.

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