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В Москве работники крупных автосалонов обманывали клиентов

В Москве работники трех крупных автосалонов обманывали клиентов ради денег

В Москве сотрудники трех крупных автосалонов объединились, чтобы обманывать покупателей на деньги. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Банда аферистов состояла по меньшей мере из шести человек, в том числе руководителей автосалонов на юге столицы. Они предлагали купить машины по выгодной цене, однако при встрече давили на клиентов, навязывали кредиты и допуслуги», — говорится в сообщении.

По информации канала, работники продавали автомобили, среди которых были и машины с поломками, за повышенную стоимость. Сотрудники правоохранительных органов провели 20 обысков на территории Московской области и изъяли более 180 млн рублей, технику, документы и другие доказательства. В отношении нарушителей возбудили уголовное дело о мошенничестве. Кроме того, правоохранители задержали шесть фигурантов.

До этого сообщалось, что в Москве 31 мая перекроют несколько центральных улиц и набережных из-за проведения мероприятия.

Ранее стало известно, что россияне вдвое переплачивают за автомобили.

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