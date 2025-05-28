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Нижегородец с ножом порезал мужчину на проезжей части, и это попало на видео

В Нижнем Новгороде на видео попало, как мужчина порезал человека ножом на дороге

В Нижнем Новгороде мужчина ножом порезал человека на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

«Мужчина пырнул ножом парня на Мещерском бульваре. Пострадавшего забрала скорая», — говорится в сообщении.

Telegram-канал «Мой Нижний Новгород» опубликовал запись с уличной камеры. На кадрах видно, как мужчина ранит ножом человека и уходит. На записи также заметно, как пострадавший бежит по проезжей части и держится за живот.

До этого сообщалось, что в Тюмени мужчина устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта.

«Была аварийная ситуация на дороге между двумя машинами. В итоге из одной выбежали люди с какими-то опасными предметами и оружием, стали ругаться с водителем второго авто. А затем они стали разбивать эту машину. Один из них из оружия стал стрелять прямо там, на месте», — сообщил очевидец.

По данным УМВД по региону, инцидент произошел 19 мая. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее популярная блогерша сняла ДТП на видео.

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