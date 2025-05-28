В Москве массовое ДТП парализовало движение транспорта

В Москве на Дмитровском шоссе столкнулись четыре машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептрнас. Оперативно».

«На Дмитровском ш. (в районе д. 137) произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, движение транспорта в районе автомобильной аварии затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области под Кингисеппом «Газель» врезалась в пассажирский автобус и Skoda. Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что транспортные средства получили серьезные повреждения: кузова полностью смяты, а автобус вылетел за пределы дороги. На записи также видно, что автомобильные детали разбросаны по проезжей части.

По информации канала, в результате ДТП 12 человек получили травмы, прибывшие на место аварии медики госпитализировали пострадавших.

Ранее в Петербурге авария парализовала движение всего общественного транспорта.