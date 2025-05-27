Лекарственное опьянение: Госдума поддержала новое наказание для водителей

ГД приняла в I чтении законопроект о наказании за лекарственное опьянение за рулем

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий наказание для водителей за «лекарственное опьянение». Документ есть в думской электронной базе.

Согласно инициативе, административное наказание будет распространяться на водителей, «когда по результатам медицинского освидетельствования на состояние опьянения в организме этого лица обнаружились вещества (группы веществ), входящие в состав лекарственных препаратов, ухудшающие внимание и реакцию». Речь идет о медикаментах, которые не относятся к этиловому спирту, наркотическим средствам и психотропным веществам.

В пояснительной записке говорится, что существующий пробел в законодательстве относительно лекарственного опьянения не дает в полной мере обеспечить безопасность на дорогах.

В список веществ, которые могут вызвать опьянение, могут войти анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные и седативные средства и другие.

До этого сообщалось, что водители, которые по медицинским показаниям не имеют права управлять автомобилями, беспрепятственно продолжают водить машины из-за того, что их невозможно отследить. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе МВД России. В ведомстве подчеркнули, что проблема заключается в отсутствии координации между министерствами.

Отмечается, что МВД не располагает статистическими данными о водителях с выявленными заболеваниями. Правовой механизм для исключения таких водителей из дорожного движения только создается: для этого разработан законопроект №149503-8 «О внесении изменений в статьи 23 и 28 Федерального закона «О безопасности дорожного движения».

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