Московских водителей предупредили об аномальной жаре

Департамент транспорта Москвы выступил с заявлением о сильной жаре в ближайшие два дня. Об этом автомобилистов предупредили в Telegram-канале ведомства.

«Синоптики прогнозируют в Москве сильную жару до 30°С и выше завтра и послезавтра. Просим придерживаться основных правил безопасности в жаркую погоду: Пить больше воды, надевать одежду из натуральных тканей светлого цвета и головные уборы. Не оставлять детей и животных в машине», - сообщает канал.

Кроме того, автомобилистам посоветовали не оставлять машину на солнце.

До этого директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова заявила, что высокие температуры влияют практически на все системы автомобиля.

По ее словам, нельзя парковать автомобиль под солнцем без защиты, поскольку лучи могут разрушать лакокрасочное покрытие. Также не следует включать кондиционер сразу на максимум или совсем отказываться от обслуживания системы.

Специалист не рекомендует полностью наполнять топливом бак, поскольку вещество может попасть в систему улавливания паров. В жаркое время водителям следует обращать особое внимание на состояние аккумулятора и следить за давлением в шинах.

Ранее эксперт объяснил водителям, что ускоряет износ автомобиля.