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Россиянам рассказали, что нельзя делать с авто в жару

«Рольф» назвал 7 критических ошибок, которые нельзя допускать с авто в жару
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Depositphotos

Высокие температуры влияют практически на все системы автомобиля. Об этом «Российской газете» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Антифриз в жару — критически важный элемент системы охлаждения. При перегреве двигателя увеличивается давление в системе, расширяются металлы, растет риск кавитации и пробоя прокладки ГБЦ. Старый <…> охлаждающий состав теряет теплоотводящие свойства и может привести к локальному перегреву в зоне цилиндров», — сообщила Трушкова.

По ее словам, нельзя парковать автомобиль под солнцем без защиты, поскольку лучи могут разрушать лакокрасочное покрытие. Также не следует включать кондиционер сразу на максимум или совсем отказываться от обслуживания системы.

Специалист не рекомендует полностью наполнять топливом бак, поскольку вещество может попасть в систему улавливания паров. В жаркое время водителям следует обращать особое внимание на состояние аккумулятора и следить за давлением в шинах, увеличение которого может повысить риск деформации покрышек или ухудшить сцепление с дорогой.

Ранее сообщалось, что общие полисы ОСАГО для России и Белоруссии можно приобрести с 23 апреля.

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