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Эксперт объяснил водителям, что ускоряет износ автомобиля

Автоэксперт Гребенщиков предупредил о вреде движения на непрогретом двигателе
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Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Долгое нажатие на педаль сцепления, резкий старт и торможение могут повредить автомобилю, заявил «Ленте.ру» автоэксперт, представитель транспортной компании КИТ Сергей Гребенщиков.

По его словам, такие действия ускоряют износ тормозных колодок и дисков, перегружают коробку передач и увеличивают расход топлива на 15-30%.

«Другая привычка — движение на непрогретом двигателе. Она особенно опасна зимой, ведь холодное масло густое и плохо смазывает детали, при этом повышается износ цилиндров и поршней, сокращается ресурс двигателя», — рассказал эксперт.

Он добавил, что движение на высокой передаче при низкой скорости перегружает сцепление и из-за вибрации вредит подвеске, а езда по ямам и кочкам чревата разбитыми амортизаторами и стойками, трещинами в кузове и износом шин.

«Долгое выжимание сцепления, например, на светофоре с включенной первой передачей, может стать причиной износа выжимного подшипника и перегрева диска сцепления», — сообщил Гребенщиков.

Специалист посоветовал на остановках дольше 10 секунд переводить механическую коробку в нейтральное положение и ставить автомобиль на ручник.

Накануне директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов объяснил, что причины тяжелого усилия при нажатии педали тормоза в автомобиле обусловлены как конструктивными особенностями узла, так и техническими неисправностями. Проблема может быть, например, в неисправности вакуумного усилителя.

Ранее россиянам рассказали, что нельзя делать с авто в жару.

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