В России подешевели автомобили Bestune

В России на 50-100 тысяч рублей подешевели три модели автомобилей Bestune

В России подешевели три модели авто китайского бренда Bestune, сообщает портал «Автоновости дня».

Так, у кроссовера Bestune T55 скидка была, но она выросла на 100 тыс. рублей — со 150 тыс. до 250 тыс. рублей. Цены на автомобиль начинаются от 2,16 млн рублей.

У обновленного лифтбека Bestune B70 прямая скидка составляет 50 тыс. рублей. Стоимость автомобиля - от 2,45 млн рублей.

Автомобиль Bestune T90 также можно купить со скидкой 50 тыс. рублей. Машина в начальной комплектации стоит 2,73 млн рублей.

До этого стало известно, что российский электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее.

Выпускаемый на заводе «Моторинвест» электровэн продается только в одной комплектации с рекомендованной розничной ценой 3,92 млн рублей, но за счет дисконта она снижается до 3,62 млн рублей.

Минивэн оснащен электродвигателем мощностью 122 л.с. и литий-железо-фосфатной тяговой батареей емкостью 67,5 кВт·ч. Заявленный запас хода — до 400 км. В режиме быстрой зарядки запас энергии с 30 до 80% пополняется за 37 минут.

Ранее сообщалось, что в России резко снизились продажи китайских автомобилей.