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«Я ехал, а они мчались»: уфимец раскритиковал байкеров с фейерверками

В Уфе пожаловались на байкеров, запускавших фейерверки на ходу
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Кадр из видео/Telegram-канал «Baza»

Байкеры из Уфы, которые запускали фейерверки на проспекте Салавата Юлаева, не соблюдали скоростной режим, но останавливались на светофорах, сообщил «Газете.Ru» очевидец Ришат.

«Застал их с остановки «Округ Галле», и до остановки «ЖД-больница». Они гоняли наперегонки между собой, пока не скрылись. Их было не догнать, скорость движения не соблюдали. Это было во втором часу ночи. На светофорах останавливались», — сказал он.

По словам очевидца, его возмутило поведение мотоциклистов из-за шума в ночное время. Байкеров было около девяти человек, отметил Ришат.

«Рев байка представляете? Вот такое и было. Они ехали в обмундировании, но скоростной режим не соблюдали. Я ехал не привышая скоростного режима, а они мчались», — отмечает очевидец.

До этого СМИ сообщили, что в Уфе мотоциклисты на ходу запускали фейерверки в ночь на 27 мая. По предварительной информации, за рулем могли быть школьники, которые отмечали последний звонок.

Ранее сообщалось, что россиянин в камуфляже угнал «Газель» с пивом, но не вписался в поворот и перевернулся.

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