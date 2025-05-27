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Российские таксисты начали работать по схеме аренды машины с водителем

«Известия»: агрегаторы такси стали переходить на схему аренды машины с водителем
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Vereshchagin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

На российском рынке агрегаторы такси начали работать по новой схеме, которая предполагает аренду автомобиля с водителем, сообщает газета «Известия». Это должно помочь таксистам избежать последствий принятия закона о такси.

«Новые меры вводятся в большинстве российских регионов с 1 марта 2026 года. Закон предусматривает обязательное оформление медицинской страховки, технического осмотра. Также у водителей должен быть путевой лист», — сообщила газета.

По данным «Известий», смена вида перевозок позволит сократить расходы агрегаторов. Работа по схеме аренды считается отдельным видом перевозки. В России 30% водителей уже отказались от статуса «такси».

До этого депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев выступил с предложением выделить зоны для такси во дворах жилых домов.

«Регулировать это нужно на городском уровне. Как вариант — выделить специальные зоны для такси рядом с жилыми домами», — сказал Гусев.

Он отметил, что водители такси часто ставят машины во дворах и мешают владельцам личных автомобилей. При этом и те, и другие имеют право парковать машины на этой территории.

Ранее сообщалось, что в России хотят обязать каршеринги использовать локализованные автомобили.

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