Кипящий антифриз ошпарил двух пассажиров автобуса в Коломне

Струя горячего антифриза облила шестилетнюю девочку и ошпарила ее отца, когда они ехали в автобусе в подмосковной Коломне. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«В субботу в полдень 40-летний Феликс поехал на стройрынок в Коломне со своей 6-летней дочкой Алисой. Они сели в автобус № 3 у ДК «Цементник». Через пару остановок автобус затарахтел, в салоне запахло топливом. Вдруг крышку люка в районе пассажирских сидений сорвало и оттуда ударила горячая жидкость розового цвета», — говорится в сообщении канала.

По словам Феликса, он получил ожог 1-2-й степени голеностопа. У ребенка, также облитого антифризом, шок. Мужчина написал заявление в полицию и Мострансавто с требованием найти виновных в происшествии.

До этого подросток едва не сгорел заживо в учебной машине в Свердловской области. Об этом сообщает Ural Mash.

Так, 17-летний Игорь пошел на курсы по вождению в Талицкий лесотехнический колледж весной прошлого года. Во время практического занятия в автомобиле лопнул радиатор — в салон полился тосол, парню обожгло руки и ноги. Инструктора рядом не было.

Компенсацию автошкола платить отказалась. Мать подала иск и отсудила 200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что автомобилист в Люберцах получил сильные ожоги при взрыве радиатора.