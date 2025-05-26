Кроссовер Jetour Shanhai T1 с четырьмя моторами и полным приводом показали в Китае

Jetour вывел на китайский рынок гибридный кроссовер Shanhai T1 с четырьмя моторами и полным приводом. Об этом сообщает Autohome.

Подзаряжаемый гибридный привод кроссовера состоит из бензинового турбомотора 1.5 и трех электродвигателей. Суммарная мощность силовой установки достигает 591 л.с., крутящий момент — 840 Нм. Автомобиль снабжен электронноуправляемой блокировкой дифференциала, также он способен в течение 0,15 с определять тип покрытия под колесами и подстраивать под него работу трансмиссии. Запас хода на электричестве составляет 226 км. Среди оснащения — кресла с подогревом и вентиляцией.

На китайском рынке кроссовер будет доступен в пяти комплектациях по цене от 134,9 тыс. юаней до 179,9 тыс. юаней (₽1,5–2 млн).

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