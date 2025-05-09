Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на новый автомобиль

«Автостат»: треть россиян готова потратить на новую машину не более 3 млн рублей

Большинство россиян готовы потратить на новый автомобиль 2-3 млн рублей, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на результаты проведенного опроса.

«Выяснилось, что большинство (31%) участников опроса готовы отдать за новую машину 2–3 млн рублей. Еще 27% хотели бы ограничиться суммой в 2 млн рублей», — отмечается в сообщении.

При этом 6% опрошенных сообщили, что не готовы психологически тратить на новый автомобиль более 1 млн рублей, хотя за эту сумму теоретически сегодня можно купить только Lada Granta в базовой комплектации. О готовности заплатить за новый автомобиль 5-6 млн рублей сообщили 4% респондентов. Столько же готовы купить машину за 7-8 млн рублей и более 8 млн рублей.

При этом в реальности по итогам первого квартала 2025 года на автомобили стоимостью менее 2 млн рублей в России пришлось 35% продаж, уточнили в «Автостате».

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