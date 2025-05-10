Бренд Omoda раскрыл подробности о новом флагманском кроссовере для РФ

Кроссовер Omoda C7 можно будет купить в России в пяти разных комплектациях и одним турбированным двигателем, сообщает портал «Автоновости дня». Цены пока не объявлены.

Автомобиль в комплектациях Joy и Lifestyle будет доступен с передним приводом, а в исполнениях Drive, Active и Supreme - с полным. Мощность двигателя SQRF4J16 составляет 150 л.с. Мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

В базовой комплектации уже есть 18-дюймовые литые диски, светодиодные фары, задний парктроник, электропривод багажника, камера заднего вида, круиз-контроль, медиасистема с сенсорным дисплеем диагональю 15,6 дюйма. Топ-версия будет отличаться 19-дюймовыми литыми дисками, а также наличием панорамной крыши с люком и центральной подушкой безопасности.

Кроме того, у автомобиля будет двойное остекление из специально разработанных ламинированных стекол.

Длина новинки составляет 4621 мм, ширина – 1872 мм, высота – 1673 мм, колесная база – 2700 мм. Таким образом, Omoda C7 будет на 221 мм длиннее, на 42 мм шире и на 85 мм выше хорошо известного россиянам кроссовера Omoda C5.

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