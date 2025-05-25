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В Химках таксист-мигрант рискнул жизнями пассажиров и попал на видео

В Химках на видео таксист-мигрант решил проучить россиянина и поехал в автобус

В подмосковных Химках таксист-мигрант решил проучить россиянина и едва не спровоцировал ДТП. Об этом пишет Telegram-канал «Многонационал».

«Ехал я себе спокойно в городе, перестроился под стрелку в свободный ряд, и там якобы помешал таксисту! Но был он далеко, места было достаточно, даже с учетом, что он ехал сильно быстрее положенного», — рассказал водитель.

В итоге мигрант решил догнать «обидчика» по встречной полосе и стал его подрезать. На опубликованных кадрах видно, что таксист едет прямо навстречу пассажирскому автобусу и попутно ругается с россиянином, рискуя жизнями пассажиров.

До этого мигранты жестко избили подростка за длинные волосы прямо на глазах у детей в Троицке. На помощь подростку пришли водители. Отмечается, что в полиции посоветовали участникам конфликта относиться терпимее друг к другу.

Ранее на крыше Toyota прокатился мужчина по Невскому проспекту и попал на видео.

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