На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гендиректор стройкомпании отдал служебный BMW за 5 тысяч рублей

В Петербурге гендиректор стройкомпании отдал служебный BMW за 5 тысяч рублей
close
BMW

В Санкт-Петербурге гендиректор строительной компании лишился корпоративного BMW X5 стоимостью 10 млн рублей, попавшись на развод малознакомой девушки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«К гендиру Константину обратилась новая знакомая Полина (заобщались через общих друзей) — просила дать авто на несколько недель, была готова оплатить все расходы. Мужчина выделил ей транспорт, написал доверенность, отдал ключи и документы — себя обезопасил наличием GPS трекера на тачке», — говорится в публикации.

Перед поездкой девушка заплатила 5 тыс. рублей, а затем перестала отвечать на звонки. Впоследствии Константин узнал, что девушка забрала себе уже несколько автомобилей по той же схеме.

До этого мошенники обманули пенсионерку из Москвы на 43 млн рублей.

По информации СМИ, в августе прошлого года нарушители позвонили 64-летней Галине и убедили ее перевести средства «на безопасные счета». Через три месяца злоумышленники заставили пенсионерку продать квартиру: 23 млн с продажи женщина перевела мошенникам. Кроме того, москвичка продала свою вторую квартиру стоимостью 15 млн рублей и новый автомобиль Mercedes. После чего нарушители взяли на москвичку кредит.

Ранее россиянам назвали 7 деталей автомобилей, которые разрушаются зимой больше всего.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами