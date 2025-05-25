В Петербурге гендиректор стройкомпании отдал служебный BMW за 5 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге гендиректор строительной компании лишился корпоративного BMW X5 стоимостью 10 млн рублей, попавшись на развод малознакомой девушки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«К гендиру Константину обратилась новая знакомая Полина (заобщались через общих друзей) — просила дать авто на несколько недель, была готова оплатить все расходы. Мужчина выделил ей транспорт, написал доверенность, отдал ключи и документы — себя обезопасил наличием GPS трекера на тачке», — говорится в публикации.

Перед поездкой девушка заплатила 5 тыс. рублей, а затем перестала отвечать на звонки. Впоследствии Константин узнал, что девушка забрала себе уже несколько автомобилей по той же схеме.

До этого мошенники обманули пенсионерку из Москвы на 43 млн рублей.

По информации СМИ, в августе прошлого года нарушители позвонили 64-летней Галине и убедили ее перевести средства «на безопасные счета». Через три месяца злоумышленники заставили пенсионерку продать квартиру: 23 млн с продажи женщина перевела мошенникам. Кроме того, москвичка продала свою вторую квартиру стоимостью 15 млн рублей и новый автомобиль Mercedes. После чего нарушители взяли на москвичку кредит.

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