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Россиянам назвали 7 деталей автомобилей, которые разрушаются зимой больше всего

Fit Service назвал семь элементов автомобиля, которые сильнее всего страдают зимой
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Shutterstock

Зимой из-за воздействия снега, реагентов и температуры получает урон кузов автомобиля, лобовое стекло и радиатор. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин.

«Дороги во всех городах посыпают различными реагентами. Эти составы, перемешиваясь со снегом, оказывают негативное влияние на кузов. На металлических частях остаются частицы реагентов, которые вредны для краски и металла», — сказал Кукарин.

Кроме того, зимой часто страдает лобовое стекло. При резком включении печки с горячим воздухом во время мороза происходит термоудар, и нижняя часть стекла покрывается трещинами.

Также зимой повреждению подвержен радиатор. Снег с грязью проникают через решетку бампера и забиваются в радиатор, сокращая его ресурс. Не менее проблемная история — контактная парковка, когда автомобили сдают назад до упора в сугроб. Такие ситуации приводят к повреждениям пластиковых бамперов, предупредил эксперт.

Отсутствие защиты снизу на автомобиле ведет к тому, что двигатель и коробка передач получают механические повреждения обломками льда, выступающего над дорожным покрытием.

Салон машины также изнашивается зимой от снега: на ковриках и покрытиях долгое время копятся остатки влаги с обуви, щеток и одежды. Чаще всего результатом этого становятся разводы от смеси воды и реагентов на велюре или коже.

Ранее россиянам рассказали, когда от сколов появятся дырки на кузове машины.

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