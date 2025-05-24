Самарец на Toyota RaV-4 жестоко избил школьника, и это попало на видео

В Самаре на видео попало, как водитель на Toyota RaV-4 жестоко избил школьника

В Самаре водитель Toyota RaV-4 избил несовершеннолетнего. Об этом сообщает Telegram-канал «Самара.ДТП».

«Водителю «Шумахеру» Toyota RaV-4 грозит до 5 лет лишения свободы за избиение школьника и угрозу оружием жителям», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчин избивает школьника возле автомобиля. Конфликт произошел на улице Советской Армии.

По информации канала, в настоящее время водитель готовится к суду. Сейчас мужчина находится под домашним арестом. Свою вину он полностью признал.

До этого сообщалось, что в Хабаровске легковой автомобиль BMW вылетел с проезжей части на площадь. На кадрах видно, как черная легковая машина вылетает с проезжей части и приземляется на дорогу. На записи также заметно, как в момент ДТП разлетаются автомобильные части.

По информации источника, в момент аварии водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у нарушителя не было водительского удостоверения.

Ранее экстремальная поездка в автобусе в Твери попала на видео.