В Токио строительный кран наехал на людей на тротуаре

В Токио четыре человека пострадали при наезде строительного крана на тротуар

В Токио четыре человека пострадали из-за строительного крана, наехавшего на тротуар. Об этом сообщает NHK.

По данным телеканала, инцидент произошел днем в районе Кацусика на двухполосной дороге с хорошей видимостью. В результате пострадали ехавший на велосипеде школьник, его отец и женщина с четырехлетним сыном. Они все были госпитализированы со ссадинами на ногах и руках и болями в шее, но находились в сознании.

Уточняется, что полицейские арестовали 60-летнего водителя крана на месте аварии. Его подозревают в небрежном вождении, которое повлекло за собой травмы. На допросе он признал свою вину.

На этой неделе стало известно, что в Приморском крае крановщик катал мужчину на строительной технике. Это произошло в поселке Соловей-Ключ на улице Уютной, где идет стройка. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина лежит на платформе, зафиксированной на кране. При этом строительная техника его раскачивает.

Ранее появилось видео, как со скорой в Москве сорвало крышу от удара о стрелу крана.