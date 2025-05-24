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В Хабаровске на видео попал «прилет» BMW на площадь Ленина

Mash: прилет легковушки на площадь Ленина в Хабаровске попал на видео
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Telegram-канал «Amur Mash»

В Хабаровске легковой автомобиль BMW вылетел с проезжей части на площадь. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Водителю пилоту BMW надоело передвигаться по земле, решил преодолеть часть пути по воздуху. Получилось эпично. Один из кульбитов — на видео», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как черная легковая машина вылетает с проезжей части и приземляется на дорогу. На записи также видно, как в момент ДТП разлетаются автомобильные части.

По информации источника, в момент аварии водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у нарушителя не было водительского удостоверения.

До этого сообщалось, что в Подмосковье автомобиль скорой помощи долго добирался до пострадавших в массовом ДТП из-за пробок. На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобиль экстренных служб едет очень медленно или стоит в пробке.

Кроме того, пользователи «Яндекс.Карт» просили водителей пропускать автомобиль с медиками.

Ранее момент смертельного ДТП с микроавтобусом в Подмосковье попал на видео.

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