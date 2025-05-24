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Стало известно, насколько подорожает такси после локализации

Таксопарк Stax: цены на такси подскочат на 30% из-за локализации
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Vereshchagin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В России цены на поездки на такси подскочат на 20–30% из-за вступления в силу закона о локализации. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на основателя таксопарка Stax Стас Еговцев.

По его словам, подорожание в первую очередь будет заметно в крупных городах. Причина: отсутствие достаточного количества локализованных автомобилей.

«Все эти факторы могут создать временный дефицит машин — особенно в часы пик и в регионах, где парк медленно обновляется. Как результат — чуть выше тарифы, немного дольше ожидание машины», — заявил Еговцев.

Тем не менее основатель Stax добавил, что после 2026 года ситуация улучшится, когда локализованных автомобилей станет больше. В тот же момент стоит ожидать понижения цен поездок на 10–20%.

13 мая Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит требования к уровню локализации такси. Теперь таксопарки и водители-частники должны будут использовать только машины российского производства. Причем минимальный уровень их локализации должен превышать 3,2 тыс. баллов по аналогии с госзакупками автомобилей

Выбытие иномарок из таксомоторных парков приведет к росту цен на перевозки — многие перевозчики вынуждены будут покинуть отрасль, а другие уйдут в тень, возродится нелегальный извоз. Подробнее о том, что произойдет с перевозками пассажиров в такси — в материале «Газеты.Ru».

Ранее выяснилось, что в России 75% взрывоопасных подушек Takata все еще есть в автомобилях.

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