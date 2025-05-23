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Кроссовер Jetta VS8, не имеющий аналога от Volkswagen, рассекречен в Китае

Jetta выпустит кроссовер VS8, не имеющий аналогов у Volkswagen
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autohome.com.cn

Совместное предприятие китайского автопроизводителя FAW и немецкого Volkswagen выпустит кроссовер Jetta VS8, сообщает Autohome.

Официальная презентация машины состоится в этом году, но информация о новой модели уже появилась в базе данных министерства промышленности КНР. Автомобиль получит турбомотор 1.4 мощностью 150 л.с. Ожидается, что для нового кроссовера будет доступна шестиступенчатая трансмиссия. Jetta VS8 также будет доступна с подзаряжаемой гибридной силовой установкой.

У полноразмерного кроссовера Jetta безрамочная решетка радиатора с массивной хромированной планкой в верхней части, задние фонари соединены светодиодной полосой под прозрачным колпаком, пересекающей дверь багажника.

Длина машины 4629 мм, колесная база — 2730 мм.

При этом у новинки от Jetta нет исходной модели в глобальной линейке концерна Volkswagen, в отличие от прежних Jetta, уточняет «Авторевю».

Ранее «Газета.Ru» перечислила шесть обновленных моделей мировых автокомпаний, которые ранее продавались в России.

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