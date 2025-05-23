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Обновленный Jetour X90 рассекречен в Китае

Jetour выпустит обновленный кроссовер X90
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autohome.com.cn

В базе данных министерства промышленности КНР появилась информация об обновленном кроссовере Jetour X90, сообщает Autohome.

У автомобиля изменился дизайн передней части: радиаторная решетка с хромированными вертикальными планками стала шире, увеличен размер дневных ходовых огней. У автомобиля стало больше декоративных хромированных элементов, но при этом он сохранил раздельную конструкцию головной оптики.

Габариты машины не изменились: ее длина составляет 4862 мм, колесная база — 2850 мм. В движение кроссовер приводит гибридная силовая установка с бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 156 л.с. и электродвигателем, который развивает 271 л.с. Также у автомобиля новая тяговая батарея: литий-железо-фосфатная вместо прежней литийионной.

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