«Обвисшая дряблая кожа»: фитнес-эксперт назвал состояние Ефремова закономерным

То, как выглядит сейчас Михаил Ефремов, — это итог его многолетнего образа жизни, сообщил kp.ru фитнес-эксперт Алексей Леженко.

«Глядя на Михаила Ефремова, можно увидеть как выглядит среднестатистический мужчина в 60 лет: обвисшая дряблая кожа, живот, мешки под глазами, усталое лицо, потеря тонуса и складки на теле — признаки, которые невозможно скрыть даже дорогой одеждой. Но в его случае это не просто «возраст берет свое», а итог многолетнего образа жизни», — сказал Леженко.

В феврале 2025 года актер Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В разговоре с руководством колонии он пояснил, что болен. Также он говорил об исправной ежедневной работе в цеху по пошиву формы для заключенных.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

Ранее стало известно о риске развития рака легких у актера Михаила Ефремова.