Московским водителям рекомендовали пересесть 24 мая на метро из-за перекрытий дорог

В связи с массовым забегом в Москве 24 мая будет перекрыта часть Садового кольца, а также ряд улиц и набережных в центре города. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Завтра будет закрыт ряд набережных в центре — для поездок в центр рекомендуем использовать метро», — отмечается в публикации.

Начиная с 5 часов утра и до 21 часа движение транспорта будет закрыто на Большом Москворецком мосту, Варварке и проезде от Варварки до Ильинки. С 8 часов утра закроют Малый Москворецкий мост, Большую Ордынку, Большую Полянку, Житную и Мытную улицы. Также с 8 утра будет закрыто движение на части Садового кольца — от дома 20 по Валовой улице до дома 15 по Новинскому бульвару. Движение там будет снова открыто во второй половине дня.

Кроме того, с 8:30 будет закрыта для проезда Смоленская улица, а получасом позже остановят движение транспорта на ряде набережных — Смоленской, Фрунзенской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, Пречистенской, Кремлевской и Москворецкой.

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