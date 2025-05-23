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Стало известно, когда Porsche Cayman и Boxster уйдут с рынка

Porsche снимет с производства спорткары Cayman и Boxster осенью
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Bilgin Sasmaz/Global Look Press

Производство среднемоторных купе и родстеров Porsche Cayman и Boxster планируется прекратить в октябре 2025 года, сообщает Carscoops со ссылкой на представительство Porsche в Северной Америке.

«Производство Porsche Boxster и Cayman четвертого поколения планируется прекратить в октябре. Запасов должно хватить на некоторое время, но они, скорее всего, быстро иссякнут», — отмечается в публикации.

Выпуск среднемоторных спорткаров Porsche нынешнего поколения продолжается 10 лет, но разработка их преемников с электрическими силовыми установками затянулась: было анонсировано, что они появятся в 2026 году, но затем их выпуск отложили.

«Что касается сроков полностью электрической версии, мы пока не назвали конкретную дату. Мы заявили, что после полностью электрического Cayenne Porsche представит полностью электрические спортивные автомобили в сегменте 718», — приводит издание слова представителя североамериканского отделения Porsche.

Ранее «Газета.Ru» перечислила шесть автомобилей, которые ушли с российского рынка, но недавно обновились за рубежом.

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