Стало известно, когда Porsche Cayman и Boxster уйдут с рынка

Производство среднемоторных купе и родстеров Porsche Cayman и Boxster планируется прекратить в октябре 2025 года, сообщает Carscoops со ссылкой на представительство Porsche в Северной Америке.

«Производство Porsche Boxster и Cayman четвертого поколения планируется прекратить в октябре. Запасов должно хватить на некоторое время, но они, скорее всего, быстро иссякнут», — отмечается в публикации.

Выпуск среднемоторных спорткаров Porsche нынешнего поколения продолжается 10 лет, но разработка их преемников с электрическими силовыми установками затянулась: было анонсировано, что они появятся в 2026 году, но затем их выпуск отложили.

«Что касается сроков полностью электрической версии, мы пока не назвали конкретную дату. Мы заявили, что после полностью электрического Cayenne Porsche представит полностью электрические спортивные автомобили в сегменте 718», — приводит издание слова представителя североамериканского отделения Porsche.

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