На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы 10 лучших компактных автомобилей с полным приводом

Журнал HotCars составил рейтинг из 10 лучших компактных авто с полным приводом
close
Audi

Раскрыт рейтинг самых лучших компактных автомобилей с полным приводом. Список составил журнал HotCars.

Первое место в рейтинге занял седан Audi RS3, который от 0 до 60 миль в час (0-97 км/ч) разгоняется всего за 3,3 с. Второе место досталось хетчбэку Toyota GR Corolla (4,9 с.). Третьим в списке стал немецкий хетчбэк Volkswagen Golf R.

В топ-10 самых компактных автомобилей с полным приводом вошли BMW 2-Series, BMW X1, Audi Q3, Volvo XC40, Toyota Corolla Cross, Subaru Crosstrek и Mazda CX-30.

До этого портал Hotcars опубликовал рейтинг самых надежных автомобилей марки Toyota за последнее десятилетие.

Так, первое место в рейтинге заняла Toyota Camry 2014 года выпуска. Эксперты пояснили, что этой модели не коснулись отзывные кампании и массовые жалобы владельцев. На второй строчке оказался кроссовер Toyota Venza того же года выпуска, который некоторое время официально продавался в РФ. Тройку лидеров замкнул субкомпактный кроссовер C-HR 2020 года.

Ранее были названы 6 «ушедших» иномарок, которые обновились за рубежом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами