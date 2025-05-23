Названы 10 лучших компактных автомобилей с полным приводом

Раскрыт рейтинг самых лучших компактных автомобилей с полным приводом. Список составил журнал HotCars.

Первое место в рейтинге занял седан Audi RS3, который от 0 до 60 миль в час (0-97 км/ч) разгоняется всего за 3,3 с. Второе место досталось хетчбэку Toyota GR Corolla (4,9 с.). Третьим в списке стал немецкий хетчбэк Volkswagen Golf R.

В топ-10 самых компактных автомобилей с полным приводом вошли BMW 2-Series, BMW X1, Audi Q3, Volvo XC40, Toyota Corolla Cross, Subaru Crosstrek и Mazda CX-30.

До этого портал Hotcars опубликовал рейтинг самых надежных автомобилей марки Toyota за последнее десятилетие.

Так, первое место в рейтинге заняла Toyota Camry 2014 года выпуска. Эксперты пояснили, что этой модели не коснулись отзывные кампании и массовые жалобы владельцев. На второй строчке оказался кроссовер Toyota Venza того же года выпуска, который некоторое время официально продавался в РФ. Тройку лидеров замкнул субкомпактный кроссовер C-HR 2020 года.

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