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Гаишника из Сальска сняли на видео, когда он в стрингах употреблял кокаин

В Сальске голый инспектор ГИБДД в стрингах нюхал кокаин
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Telegram-канал Don Mash

В Сальске инспектор ГИБДД нюхал кокаин в нижнем белье. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Полицейский нюхает белый порошок в стрингах перед камерой. Так коротает будни инспектор ГИБДД из Сальска. <…> Мужчина набрал кредитов на жену, а потом просадил все деньги на ставках. После бросил супругу вместе с маленькой дочерью», — говорится в сообщении.

По информации источника, ранее мужчина получил строгий выговор за нарушение по службе, поэтому ему пришлось перевестись в Песчанокопское. В настоящее время на полицейского написано заявление о взятках, которые он получал на карту супруги.

До этого сообщалось, что в Москве 29 апреля водитель на Lada блокировал проезд автомобилю экстренных служб, спешивших к человеку. На кадрах видно, как черный легковой автомобиль едет перед машиной экстренных служб и не уступает дорогу: не перестраивается на соседнюю полосу. На записи также слышно, что у скорой включена сирена, а также водитель сигналит нарушителю, но последний не реагирует.

Ранее сахалинец испугался гаишников и протаранил дорожные знаки.

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