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«Автомобиль — это бомба»: названа неисправность, при которой машина может взорваться

Автоэксперт Попов: автомобиль может взорваться из-за трещины в масляном шланге
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Кадр из видео/Telegram-канал «АСТ-54 Black»

Автомобиль — это бомба, которая содержит большое количество топлива, сообщил «Ридусу» автоэксперт Дмитрий Попов.

«Известны истории, когда, например, появлялась трещина в шланге, который идет из масляного насоса. В результате начинало течь масло прямо на выпускной коллектор. При движении выпускной коллектор раскаляется. И хорошо, если масло, попадая на него, испаряется. Но бывают случаи, когда из-за этой неисправности автомобиль возгорается. Масло отлично горит»,
— сказал Попов.

До этого в в Новосибирске водитель пострадал во время взрыва автомобиля.

Инцидент произошел на улице Зорге. На кадрах заметно, как Hyundai Solaris проезжает мимо подъезда, но в какой-то момент происходит хлопок и автомобиль загорается.

На место прибыли сотрудники МЧС, они ликвидировали возгорание менее чем за десять минут. По предварительной информации, мужчина за рулем получил ожоги. Сейчас водитель находится на амбулаторном лечении. По словам местных жителей, он работает таксистом.

Предположительно, причиной взрыва стала утечка газа. На данный момент сотрудники МЧС устанавливают точную причину и обстоятельства произошедшего.

До этого в Ленинградской области автомобиль загорелся на проезжей части после ДТП. В Тосненском районе региона столкнулись четыре машины, одну из которых охватил огонь. Девушка за рулем попала в больницу вместе с еще одним водителем.

Ранее в Петербурге на видео попал полыхающий на парковке автомобиль.

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