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Мигрант пытался засунуть 8-летнего ребенка сожительницы в багажник авто в Краснодаре

В Краснодаре мигрант пытался засунуть 8-летнего сына сожительницы в багажник авто

В Краснодаре мигрант вынес на улицу 8-летнего мальчика без одежды и пытался засунуть в багажник. Об этом сообщает Telegram-канал «Многонационал».

«Очередная «восточная сказка», на этот раз в Краснодаре. Сожитель матери Азиз вытащил 8-летнего Олега ночью на улицу в одних трусах, чтобы доказать, кто в доме хозяин», — говорится в сообщении.

По информации канала, родители ребенка развелись летом 2024 года, перед этим мать забрала мальчика и увезла в неизвестном направлении. Впоследствии женщина сняла квартиру, куда привела мужчину, у которого не сложились отношения с ребенком.

7 апреля мать с сожителем вернулись ночью. Мужчине не понравилось, что пока их не было, ребенок разлил сок на диван, поэтому он отнес мальчика на улицу и пытался «запихнуть» в багажник, после чего увез ребенка «учить жизни», пишет канал.

Также сообщается, что затем мальчик собрал свои вещи и ушел к отцу, который после случившегося написал заявление в полицию. В разговоре с сотрудником ПДН ребенок сообщил, что мать с сожителем его бьют и говорят, что он никому не нужен. Сотрудники не стали возбуждать уголовное дело. Кроме того, Советский районный суд примет решение, с кем останется ребенок.

Ранее стало известно, как удалось выжить ребенку, упавшему с восьмого этажа в Екатеринбурге.

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