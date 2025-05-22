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Приморчанка пошла на таран автомобиля мужчины-обидчика и попала на видео

Во Владивостоке женщина протаранила автомобиль обидчика после конфликта
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Кадр из видео/Telegram-канал «Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока»

Во Владивостоке водители разбили друг другу автомобили в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Во Владивостоке на Снеговой Пади сегодня утром развернулся настоящий блокбастер между водителями», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как владивостокец выходит из машины и начинает конфликт с женщиной, сидящей за рулем встречного автомобиля. В ходе спора водитель рукой разбивает стекло в машине и уходит в свой автомобиль. Далее на записи видно, как женщина начинает движение и врезается в транспорт своего «обидчика».

По информации канала, водители «не поделили» дорогу.

До этого сообщалось, что в Ярославле мужчина на Hyundai напал на водителя автобуса. На кадрах видно, как автомобиль обгоняет автобус, останавливается, из машины выходит мужчина, который распыляет баллончик и уходит. На записи также видно, как водитель закрывает глаза руками и пытается выйти из кабины.

Ранее самарчане спасали утят из-под машин.

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