Приморчанка пошла на таран автомобиля мужчины-обидчика и попала на видео

Во Владивостоке водители разбили друг другу автомобили в ходе дорожного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Во Владивостоке на Снеговой Пади сегодня утром развернулся настоящий блокбастер между водителями», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как владивостокец выходит из машины и начинает конфликт с женщиной, сидящей за рулем встречного автомобиля. В ходе спора водитель рукой разбивает стекло в машине и уходит в свой автомобиль. Далее на записи видно, как женщина начинает движение и врезается в транспорт своего «обидчика».

По информации канала, водители «не поделили» дорогу.

До этого сообщалось, что в Ярославле мужчина на Hyundai напал на водителя автобуса. На кадрах видно, как автомобиль обгоняет автобус, останавливается, из машины выходит мужчина, который распыляет баллончик и уходит. На записи также видно, как водитель закрывает глаза руками и пытается выйти из кабины.

Ранее самарчане спасали утят из-под машин.