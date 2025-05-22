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Россияне ввезли японские минивэны под видом запчастей

Жители Красноярского края завезли в РФ минивэны из Японии под видом запчастей
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ФТС России

Жители Красноярского края завозили в Россию японские минивэны под видом запчастей, сумма непогашенных платежей составила 14 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

«В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. «а», «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — говорится в публикации.

По словам таможенников, минивэны завозили в разобранном виде. Злоумышленникам удалось импортировать в регион 18 машин.

До этого сообщалось, что переизбыток автомобилей на складах российских автодилеров в первую очередь стал итогом повышения утилизационного сбора. В прошлом году в ожидании этой меры в страну массово завезли новые машины по старым ставкам, объяснил RT автоэксперт, руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Ранее в России захотели удаленно заблокировать «серые» автомобили Lixiang.

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