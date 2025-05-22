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Автоблогер Гаджиев написал в СИЗО книгу

Автоблогер Гаджиев написал книгу в СИЗО и посвятил главу ДТП с коляской
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Телеграм-канал Гаджи Гаджиев

Автоблогер Гаджи Гаджиев рассказал, что помогает пострадавшим в ДТП и написал книгу, пока находился в СИЗО. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Гаджиев рассказал журналистам, что дни, проведенные в СИЗО, дались ему тяжело. Но за это время он решил пересмотреть производство своего контента и посвятил себя книге.

«Я написал там книгу о личной жизни. Об этом случае есть целая глава», — поделился Гаджиев.

Он добавил, что перевел денежные средства пострадавшим и не загадывает, какое наказание его ждет.

Инцидент с наездом дрифтующего BMW на толпу зрителей произошел в подмосковном Одинцово осенью 2024 года. В частности, автомобиль сбил женщину с коляской. По этому делу 26 ноября задержали автоблогера Гаджи Гаджиева. Telegram-канал «Москва 24» сообщал, что Гаджиев назвал перелом ноги у сбитой им женщины несерьезной травмой.

Ранее сообщалось, что автоблогера Гаджиева отправят на суд в Подмосковье из-за жесткого ДТП.

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