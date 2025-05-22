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В Петербурге полиция «отменила» ночной дрифт

В Петербурге полиция поймала ночных дрифтеров с поличным и сняла это на камеру

В Санкт-Петербурге полиция сорвала «автошоу» стритрейсеров, заявив, что «дрифт отменяется». Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«Стритрейсеры показывали публике серию опасных маневров, перегородив часть проезжей части. «Автошоу» закончилось внезапным появлением сотрудников полиции», — говорится в публикации.

В результате пятеро самых активных дрифтеров были доставлены в отделы полиции. На них завели административное дело. Автомобили стритрейсеров отправили на спецстоянку. Их направят на техническую экспертизу ввиду подозрений о перебивке VIN-номеров.

До этого в Кудрово Ленинградской области сотрудники полиции разогнали съезд дрифтеров на парковке торгового центра.

«Накануне ночью сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз сорвали съезд «дрифтеров», собравшихся на парковке крупного торгового центра в Кудрово. Нелегальное мероприятие, на которое собралось несколько десятков любителей уличных гонок, завершилось внезапным приездом патрульных автомобилей ГАИ», — отмечается в сообщении МВД.

Ранее появились кадры с мест прилетов БПЛА в Туле.

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