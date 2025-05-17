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На видео попал полицейский разгон съезда дрифтеров под Петербургом

Под Санкт-Петербургом полицейские разогнали съезд дрифтеров, это попало на видео

В Кудрово Ленинградской области сотрудники полиции разогнали съезд дрифтеров на парковке торгового центра. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Накануне ночью сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз сорвали съезд «дрифтеров», собравшихся на парковке крупного торгового центра в Кудрово. Нелегальное мероприятие, на которое собралось несколько десятков любителей уличных гонок, завершилось внезапным приездом патрульных автомобилей ГАИ», — отмечается в сообщении.

Инспекторы проверили документы участников нелегального съезда и составили более 10 административных протоколов из-за различных нарушений — в том числе технических неисправностей и отсутствия страховки.

Пятерых участников дрифт-съезда направили на освидетельствование на состояние опьянения. Пять автомобилей помещены на спецстоянку.

Ранее стало известно, что на Новорязанском шоссе в Подмосковье произошло ДТП с автобусом и фурой.

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