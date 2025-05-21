В России выставили на продажу редкий внедорожник

В России продают редкий внедорожник Derways Cowboy за 450 тысяч рублей

В России выставили на продажу внедорожник Derways Cowboy, который собирали на первом частном автозаводе в Карачаево-Черкесии в течение двух лет, сообщает auto.ru. Цена машины — 450 тыс. рублей.

Представленный в объявлении образец оснащен отечественным 2,7-литровым двигателем ЗМЗ-409 на 145 л.с. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая КПП с приводом на четыре колеса. Интерьер внедорожника полностью позаимствован у ВАЗ-2110, а сиденья у УАЗ.

В числе дополнительного оборудования внедорожника продавец упоминает силовой бампер и фаркоп, гидроусилитель руля, а также электростеклоподъемники всех четырех дверей и внедорожные покрышки BFGoodrich. Кондиционер демонтирован.

До этого в Самарской области был выставлен на продажу редкий минивэн Lada «Надежда» с небольшим пробегом.

Авто выпущен в 2003 году, то есть после рестайлинга, одна из отличительных черт которого — «десяточные фары». Владелец утверждает, что машина «вовсе не ржавая (почти как новая)», краска — родная».

Ранее сообщалось, что в России продают почти новый Ford EcoSport года выпуска по цене нового китайского кроссовера.