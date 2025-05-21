Названы 3 минуса курения в салоне автомобиля

Курение отвлекает от управления машиной подобно макияжу или поеданию снеков, заявил автоэксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«При скорости 72 км/ч автомобиль проезжает каждую секунду 20 метров, а при скорости 108 км/ч – 30 метров! Поэтому лучше не убирать руки с руля даже для того, чтобы прикурить сигарету или сделать затяжку. Эти несколько секунд и десятки пройденных метров могут привести к ДТП. Кроме того, дым в салоне ухудшает обзор», — сообщил эксперт.

Кроме того, по его словам, сегодня продать машину с прокуренным салоном гораздо сложнее, чем обычную.

До этого стало известно, что экономить на ремонте автомобиля можно, если самостоятельно менять свечи, масло, фильтры, а также проводить химчистку салона, при этом полировку кузова лучше доверить профессионалам.

При этом перед проведением каких-либо процедур в машине водителю следует почитать руководство пользователя автомобиля.

Ранее сообщалось, что Россию ждет рекордное повышение цен на авторемонт.